Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість підтримки санкцій проти "Північного потоку-2". Німеччина їх підтримає, якщо РФ почне використовувати газопровід в якості зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Меркель на спільному брифінгу з президентом України.

За її словами, "Північний потік-2" - це не російсько-німецький проект, це європейсько-російський проект.

"Турботу з українського боку ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати газогін для цілі зброї", - заявила вона.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ. Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021

Крім того, Меркель повідомила, що є спеціальний уповноважений з питань транзиту, який зараз починає нові перемови, щоб договір з Україною, який триває до 2024 року, був продовжений.