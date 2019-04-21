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У Північній Македонії проходять вибори президента

Новини » Політика    21.04.2019 - 09:27
У Північній Македонії проходять вибори президента
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними опитування лідером є Стево Пендаровські

У Північній Македонії проходять шості президентські вибори з  часу досягнення незалежності у 1991 році, а також перші президентські вибори з моменту зміни назви країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що на президентський пост країни балотується 3 професори університету - Стево Пендаровські є кандидатом від правлячої партії, Ґордана Сіляновська-Давкова представляє націоналістичну опозицію, а Блерім Река є кандидатом від двох партій етнічних албанців.

У разі якщо президент не буде обраний у першому турі, 5 травня має відбутись другий тур. Для визнання другого туру дійсним, необхідно щоб явка складала щонайменше 40% виборців.

Останні опитування показують, що за спільного кандидата від македонської та албанської партії Пендаровського свої голоси готові віддати 27% виборців, за Сіояновську-Давкову - 23%, а за Блеріма Реку - 11%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств. Греція і Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, які діють на сьогоднішній момент.

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