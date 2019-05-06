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Президентом Північної Македонії обрано Стево Пендаровського

Новини » Політика    06.05.2019 - 04:59
Президентом Північної Македонії обрано Стево Пендаровського
Фото: Стево Пендаровський (з відкритих джерел)

У Виборчкомі заявили, що волевиявлення минуло без серйозних порушень

У Республіці Північна Македонія на виборах президента переміг кандидат від правлячої партії "Соціал-демократичний союз Македонії" Стево Пендаровський. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну виборчу комісію країни.

Пендаровський, згідно з підрахунком 99% бюлетеней, набрав 52 відсотки голосів виборців, його суперниця від опозиційної правоконсервативної "ВМРО-ДПМНЕ" Гордана Сіляновська-Давкова отримала 45% голосів.

Чотири відсотки бюлетенів визнано недійсними.

У Виборчкомі Північної Македонії також повідомили, що у виборах взяло участь 46,7 відсотка виборців.

Гордана Силяновська-Давкова визнала перемогу свого опонента Пендаровського та подякувала громадянам республіки за надану підтримку на виборах.

Голова Виборчкому Олівер Деркоський зазначив, що волевиявлення відбулося без серйозних порушень, а офіційні результати будуть оголошені в понеділок.

Стево Пендаровський раніше обіймав посаду національного координатора з підготовки Македонії до членства в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року набули чинності так званий Преспинський договір про зміні назви Македонії на Північну Македонію, зміни в Конституцію країни і закон про запровадження цих змін.

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