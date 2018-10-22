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Стало відомо, коли відбудеться другий саміт Трампа та Кім Чен Ина

Новини » Політика    22.10.2018 - 04:17
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Названа дата другого саміту Трампа та Кім Чен Ина

Другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chosun Ilbo.

Як повідомляється, рішення було прийнято адміністрацією Трампа.

"Ще не вибрано місце, але імовірна дата саміту - до 10 січня наступного року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нова зустріч двох лідерів повинна пройти до або після дня народження Кім Чен Ина 8 січня.

Так, перша зустріч лідерів відбулася в червні в Сінгапурі. Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали тоді всеосяжну угода за підсумками саміту в Сінгапурі.

У вересні Білий дім повідомив про лист від північнокорейського лідера з пропозицією провести нову зустріч.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

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