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Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений в роботі з Трампом

НовиниПолітика    12.06.2018 - 05:46
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Кім Чен Ин зацікавлений у тісній роботі з президентом США

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом. Про це під час розширеної зустрічі повідомив Кім Чен Ин, передає газета Straits Times.

Крім того, сам президент США назвав зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином "дуже хорошою".

Відзначимо, через 45 хвилин після початку був завершений етап зустрічі тет-а-тет і співрозмовники перейшли до розширеної двосторонньої зустрічі з перекладачами.

Як повідомляється, після переговорів лідери двох держав в 11:00 за місцевим часом проведуть робочий обід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сінгапурі розпочалася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

Раніше лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США Дональдом Трампом.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Саміт, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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