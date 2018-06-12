Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений в роботі з Трампом

Кім Чен Ин зацікавлений у тісній роботі з президентом США

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом. Про це під час розширеної зустрічі повідомив Кім Чен Ин, передає газета Straits Times.

Крім того, сам президент США назвав зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином "дуже хорошою".

Відзначимо, через 45 хвилин після початку був завершений етап зустрічі тет-а-тет і співрозмовники перейшли до розширеної двосторонньої зустрічі з перекладачами.

Як повідомляється, після переговорів лідери двох держав в 11:00 за місцевим часом проведуть робочий обід.

Pres. Trump during expanded bilateral meeting with Kim Jong Un: "We will solve it. We will be successful. And I look forward to working on it with you. It will be done." https://t.co/WeFAKJd1Qz #TrumpKimSummit pic.twitter.com/zqUQ6J4DGj — ABC News (@ABC) June 12, 2018

Bilateral meeting with respective delegations underway now! History in the making. #SingaporeSummit pic.twitter.com/sERzLnWcsP — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сінгапурі розпочалася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа.

Раніше лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США Дональдом Трампом.