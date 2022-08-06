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У Північній Кореї заявили про перемогу над Covid-19

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Пхеньян, Субота 06 серпня 2022 00:11
У Північній Кореї заявили про перемогу над Covid-19 Фото: Північна Корея заявила про перемогу над Covid-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Північній Кореї вже сім днів поспіль не виявляються нові випадки Covid-19. Повідомляється, що країна увійшла в стадію стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Таким чином, що почалася в травні спалах захворювання, яке влада КНДР називає лихоманкою, як стверджують північнокорейські ЗМІ, була переможена.

"Нових випадків лихоманки За останній тиждень не було, і всі, хто перебував на лікуванні, одужали",— йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.

Загальне число тих, що заразилися Covid-19 влада КНДР не повідомляє. Відомі лише офіційні дані, що з кінця квітня одужали 4,77 млн осіб, а 74 померли. Таким чином, коефіцієнт смертності становить 0,002%, а це найнижчий показник у світі. Багато експертів сходяться на думці, що значення смертності сильно занижені.

Нагадаємо, в травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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