У Північній Кореї заявили про перемогу над Covid-19

У Північній Кореї вже сім днів поспіль не виявляються нові випадки Covid-19. Повідомляється, що країна увійшла в стадію стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Таким чином, що почалася в травні спалах захворювання, яке влада КНДР називає лихоманкою, як стверджують північнокорейські ЗМІ, була переможена.

"Нових випадків лихоманки За останній тиждень не було, і всі, хто перебував на лікуванні, одужали",— йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.

Загальне число тих, що заразилися Covid-19 влада КНДР не повідомляє. Відомі лише офіційні дані, що з кінця квітня одужали 4,77 млн осіб, а 74 померли. Таким чином, коефіцієнт смертності становить 0,002%, а це найнижчий показник у світі. Багато експертів сходяться на думці, що значення смертності сильно занижені.