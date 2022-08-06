В Северной Корее заявили о победе над Covid-19

В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи Covid-19. Сообщается, что страна вошла в стадию стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Таким образом, начавшаяся в мае вспышка заболевания, которое власти КНДР называют лихорадкой, как утверждают северокорейские СМИ, была побеждена.

"Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, выздоровели",— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Общее число заразившихся Covid-19 власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные, что с конца апреля выздоровели 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%, а это самый низкий показатель в мире. Многие эксперты сходятся во мнении, что значения смертности сильно занижены.