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На Грецію обрушилися сильні снігопади

Новость на русском → Афіни, Понеділок 15 лютого 2021 14:34
На Грецію обрушилися сильні снігопади Фото: снігопад у Греції (twitter.com/ekathimerini)
Автор: РБК-Україна

На Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Через снігові замети у деяких районах Греції заборонили рух автомобілів і вантажівок.

На півночі Греції температура впала до -20 градусів, в той час, як ураганні вітри обрушувалися на острови Греції з поривами, що досягають 118 кілометрів на годину.

Між тим, на півночі Греції через негоду довелося скасувати низку поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.

Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.

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