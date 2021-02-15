На Грецію обрушилися сильні снігопади

На Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini .

Через снігові замети у деяких районах Греції заборонили рух автомобілів і вантажівок.

На півночі Греції температура впала до -20 градусів, в той час, як ураганні вітри обрушувалися на острови Греції з поривами, що досягають 118 кілометрів на годину.

WINTER WONDERLAND: Snow covered Athens, Greece as a cold front hit the country. The cold front, known as Madea, is expected to bring heavy snowfall to central, southern and eastern Greece as well as the island of Crete. pic.twitter.com/LL5p5uWgwb — CBS News (@CBSNews) February 15, 2021

Між тим, на півночі Греції через негоду довелося скасувати низку поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.