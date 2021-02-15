На Грецію обрушилися сильні снігопади
На Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.
Через снігові замети у деяких районах Греції заборонили рух автомобілів і вантажівок.
На півночі Греції температура впала до -20 градусів, в той час, як ураганні вітри обрушувалися на острови Греції з поривами, що досягають 118 кілометрів на годину.
WINTER WONDERLAND: Snow covered Athens, Greece as a cold front hit the country. The cold front, known as Madea, is expected to bring heavy snowfall to central, southern and eastern Greece as well as the island of Crete. pic.twitter.com/LL5p5uWgwb— CBS News (@CBSNews) February 15, 2021
Між тим, на півночі Греції через негоду довелося скасувати низку поромних сполучень, відключити електроенергію, перекрити частину національної автомагістралі через ожеледицю.
Parts of #Greece have been blanketed in #snow as icy temperatures continue to grip much of the country.— BBC Weather (@bbcweather) February 14, 2021
Here's the northern city of Kozani #Europe pic.twitter.com/MwWlEHcOrc
Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.
Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.
Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.