У Північній Ірландії вперше на виборах перемогла партія "Шинн фейн"
На парламентських виборах у Північній Ірландії вперше в історії перемогла націоналістична партія "Шинн фейн", яка виступає за створення єдиної Ірландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
При цьому "Шинн фейн" вдалося потіснити демократичну юніоністську партію (ДЮП) на друге місце. "Шинн Фейн" з 90 місць в законодавчій Асамблеї Північної Ірландії отримує 27, а ДЮП - 24.
В результаті ставлениця партії "Шинн Фейн" Мішель О'ніл отримає право стати першим міністром Північної Ірландії.
"Сьогодні починається нова ера, яка, я вважаю, надає всім нам можливість переосмислити відносини в цьому суспільстві на основі чесності, рівності і соціальної справедливості", - заявила вона.
О'ніл також підкреслила, що зобов'язання полягає в тому, щоб працювати через партнерство, а не поділ.
"Ми будемо працювати з тими, хто служить всім іншим політичним поглядам, ми будемо проявляти повагу і очікуємо поваги до нас", - додала політик.
Аналітики вважають, що цілісність Великобританії може опинитися під загрозою, оскільки, якщо ДЮП ратують за єдність зі Сполученим Королівством, то "Шинн Фейн" - виступає за возз'єднання Ірландії.
Правда, в ході передвиборчої кампанії партія "Шинн Фейн" обходила тему об'єднання Ірландії.
Нагадаємо, у Великобританії консервативна партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори і втратила контроль над 11 радами.
Ми також писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон знову офіційно вступив на посаду після перемоги на виборах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.