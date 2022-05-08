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У Північній Ірландії вперше на виборах перемогла партія "Шинн фейн"

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Північна Ірландія, Неділя 08 травня 2022 04:39
У Північній Ірландії вперше на виборах перемогла партія "Шинн фейн" Фото: у Північній Ірландії вперше перемогла партія "Шинн фейн" (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

На парламентських виборах у Північній Ірландії вперше в історії перемогла націоналістична партія "Шинн фейн", яка виступає за створення єдиної Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

При цьому "Шинн фейн" вдалося потіснити демократичну юніоністську партію (ДЮП) на друге місце. "Шинн Фейн" з 90 місць в законодавчій Асамблеї Північної Ірландії отримує 27, а ДЮП - 24.

В результаті ставлениця партії "Шинн Фейн" Мішель О'ніл отримає право стати першим міністром Північної Ірландії.

"Сьогодні починається нова ера, яка, я вважаю, надає всім нам можливість переосмислити відносини в цьому суспільстві на основі чесності, рівності і соціальної справедливості", - заявила вона.

О'ніл також підкреслила, що зобов'язання полягає в тому, щоб працювати через партнерство, а не поділ.

"Ми будемо працювати з тими, хто служить всім іншим політичним поглядам, ми будемо проявляти повагу і очікуємо поваги до нас", - додала політик.

Аналітики вважають, що цілісність Великобританії може опинитися під загрозою, оскільки, якщо ДЮП ратують за єдність зі Сполученим Королівством, то "Шинн Фейн" - виступає за возз'єднання Ірландії.

Правда, в ході передвиборчої кампанії партія "Шинн Фейн" обходила тему об'єднання Ірландії.

Нагадаємо, у Великобританії консервативна партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори і втратила контроль над 11 радами.

Ми також писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон знову офіційно вступив на посаду після перемоги на виборах.

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