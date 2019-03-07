Північна Македонія призначила посла в Україні

Фото: Бондар та Ефремов (twitter.com/MFA_Ukraine)

Послом в Україні став Крум Ефремов

Республіка Північна Македонія призначила послом в Україні Крума Ефремова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, сьогодні заступник глави МЗС України Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот.

"Заступник Міністра Василь Бондар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Республіки Північна Македонія в Україні Крума Ефремова", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко продовжив безвіз для громадян Північної Македоний ще на рік. Згідно з указом, з 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року запроваджується безвізовий режим в'їзду і транзитного проїзду через територію України для громадян Північної Македонії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, 12 лютого, набрав чинності так званий Преспинський договір про зміну назви Македонії на Північну Македонію, зміни до Конституції країни і закон про впровадження цих змін.