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Україна продовжує безвіз для громадян Північної Македонії

Новини » Політика    07.03.2019 - 10:51
Україна продовжує безвіз для громадян Північної Македонії
Ілюстративне фото (twitter.com/DPSU_ua)

Безвіз для Північної Македонії продовжено ще на рік

Президент України Петро Порошенко продовжив безвіз для громадян Північної Македоний ще на рік. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Згідно з указом, з 16 березня 2019 до 15 березня 2020 року запроваджується безвізовий режим в'їзду і транзитного проїзду через територію України для громадян Північної Македонії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів. В указі наголошується, що безвіз продовжують для реалізації принципів добросусідського партнерства між країнами.

Нагадаємо, раніше спікер Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко заявила, що Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем.

Відзначимо, 1 березня 2019 року для громадян України набули чинності поїздки до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт. Зокрема, на додаток до існуючого безвізового режиму між країнами вводяться взаємні поїздки на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), які містять безконтактний електронний носій. Таким чином, власникам внутрішніх ID-паспортів для відвідування Грузії не обов'язково мати при собі закордонний паспорт.

 

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