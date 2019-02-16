Північна Македонія та Грузія встановили дипломатичні відносини

Підписання акту про дипломатичні відносини відбулося сьогодні Мюнхені

В субботу, 16 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Грузия и Северная Македония подписали акт "Об установлении дипломатических и консульских отношений". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Press 24.

Как сообщается, свои подписи под документом оставили министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Северной Македонии Никола Димитров. Министры двух стран приветствовали такой шаг и выразили надежду в дальнейшем развитии отношений.

Кроме того, глава грузинского МИД выразил надежду, что "установленные дипломатические отношения между Грузией и Северной Македонией дадут новый импульс динамике отношений между двумя странами".

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз начнет переговоры с Северной Македонией относительно ее членства в ЕС летом 2019 года.

Ранее, 6 февраля послы 29 государств-участников НАТО и Македонии в Брюсселе подписали протокол вступления страны в Североатлантический альянс. протокол был подписан в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.

Добавим, что во вторник, 12 февраля, вступили в силу так называемый Преспинський договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию, изменения в Конституцию страны и закон о внедрении этих изменений.