Брюссель почне переговори з Північною Македонією про вступ до ЄС

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Переговори стартують влітку 2019

Європейський союз почне переговори з Республікою Північна Македонія щодо членства в ЄС влітку 2019 року. Про це заявила прес-секретар єврокомісара з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Аннемарі Хубер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Зокрема, вона назвала цей день історичним.

"Тепер на повній швидкості йдемо до наступного успіху - початок переговорів щодо вступу Республіки Північна Македонія в ЄС влітку 2019 року", - написала вона.

Зазначимо, парламент Греції під час засідання 25 січня ратифікував угоду про зміну назви Македонії.

Нагадаємо, посли 29 держав НАТО і Македонії 6 лютого підписали в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі протокол про вступ країни в організацію.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що очікує приєднання Північної Македонії до НАТО. Столтенберг заявив, що ратифікація в грецькому парламенті Преспанского договору - це важливий внесок у стабільність і процвітання всього регіону.