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КНДР різко відреагувала на навчання США і Південної Кореї. Погрожує завдати превентивного удару

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Пхеньян, Вівторок 10 серпня 2021 09:33
КНДР різко відреагувала на навчання США і Південної Кореї. Погрожує завдати превентивного удару Фото: молодша сестра лідера Північної Кореї Кім Е Чжон (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Молодша сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Е Чжон обурена проведенням спільних навчань США і Південної Кореї. Вона їх назвала "віроломною поведінкою", яка підштовхне союзників до "більш серйозної загрози безпеці".

Про це повідомляє РБК-Україна, ссылась на Associated Press.

Вона попередила, що на Корейському півострові не буде стабільного миру, якщо США не виведуть свої війська з півдня. Представник КНДР пригрозила завдати превентивного удару.

"Навчання - найбільш яскраве вираження ворожої політики США по відношенню до КНДР, спрямованої на те, щоб задушити нашу державу силою, і небажаний акт самознищення, за який слід заплатити високу ціну, оскільки вони загрожують безпеці нашої держави", - сказала Кім.

За її словами, для встановлення миру на півострові США необхідно вивести свої війська і військову техніку, що знаходиться в Південній Кореї.

"Поки американські війська залишаються там, основна причина періодичного загострення ситуації на Корейському півострові ніколи не зникне", - заявила вона.

Спільні навчання двох країн пройдуть з 16 по 26 серпня у вигляді комп'ютерної симуляції без реальних тренувань.

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