США заперечують провал переговорів з КНДР по ядерній зброї

Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

Переговори тривали більше 8 годин

Представник Держдепартаменту Морган Ортагус заявив, що заяви Північної Кореї про провал переговорів з США не відповідає результатами дискусії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Наголошується, що в ході обговорень делегація США розглянула події, що минули після саміту в Сінгапурі, і обговорила важливість більш інтенсивного участі у вирішенні багатьох проблем, що хвилюють обидві сторони.

"Перші коментарі делегації КНДР не відображають зміст або дух сьогоднішньої дискусії тривалістю 8 з половиною годин. США принесли креативні ідеї і провели хороші обговорення зі своїми колегами з КНДР", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що делегація США провела попередній перегляд ряду нових ініціатив, які дозволять домогтися прогресу в кожному з чотирьох стовпів сінгапурського спільної заяви".

"США і КНДР не подолають спадщина 70 років війни і ворожості на Корейському півострові за одну суботу. Це важкі питання, вони вимагають сильної прихильності про обох країн. У США ця прихильність є", - йдеться в заяві.

РБК-Україна писало, що глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США по денуклеаризації не виправдали очікувань. Також повідомлялося, що Північна Корея перервала переговори на робочому рівні з США.

Раніше телеканал SVT повідомляв, що попередня двостороння зустріч між США і КНДР почалася в п'ятницю на острові Лидинге в конференц-залі Вілла Элвик странд. В суботу пройшли робочі переговори.