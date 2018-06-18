У Польщі туристичний автобус потрапив у ДТП, є загиблі

У ДТП в Польщі загинули 2 людини, ще 16 отримали поранення

У Польщі туристичний автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті аварії загинули 2 людини, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання RMF24.

Як повідомляється, аварія сталася в Куявсько-Поморському воєводстві в районі Костянтинове. На момент аварії в автобусі, який прямував в Гданськ перебувало 50 туристів.

Фото: ДТП у Польщі (twitter.com KPUWB)

З невстановлених причин автобус виїхав на зустрічну смугу, а потім з'їхав у кювет. В результаті аварії загинули 2 людини, ще 16 постраждали, зокрема, 6 осіб перебувають у важкому стані.

Фото: аварія автобуса в Польщі (twitter.comRMF24pl)

На даний момент на місці ДТП у Польщі працюють рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці травня поточного року в Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 людей.