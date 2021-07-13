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Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 17:05
Зеленський запросив президента Ізраїлю відвідати Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Ізраїлю Іцхаком Герцогом. В ході бесіди Зеленський привітав його зі вступом на посаду і запросив відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський позитивно оцінив українсько-ізраїльські відносини і висловив упевненість в їх подальшому розвитку. "Україна і Ізраїль завжди були і залишатимуться надійними друзями і партнерами", - зазначив він.

В ході бесіди лідери обговорили плани відкриття в країнах центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених і IT-фахівців в Києві та Єрусалимі.

Президенти також обговорили 80-ті роковини масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

В кінці бесіди Зеленський запросив Герцога відвідати Україну з візитом. "Чекаю нашу особисту зустріч в Києві найближчим часом", - сказав він.

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