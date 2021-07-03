ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль заявив про можливу атаку на його судно на шляху до ОАЕ

Новость на русском →
Субота 03 липня 2021 22:39
Ізраїль заявив про можливу атаку на його судно на шляху до ОАЕ Фото: прапор Ізраїлю (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Представники Міністерства оборони Ізраїлю перевіряють, чи стоять іранські сили за можливим нападом на вантажне судно, що частково належить Ізраїлю. Напад стався 3 липня на шляху з Джидди в Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Екіпаж не постраждав, а корабель, можливо, вражений ракетою, не отримав серйозних пошкоджень і продовжив свій шлях після інциденту, повідомив телеканал N12 з посиланням на неназвані джерела в оборонному відомстві Ізраїлю. Раніше про інцидент повідомив Ліванський проіранський телеканал Al Mayadeen.

N12 повідомив, що судно Tyndall належить Zodiac Maritime Ltd, міжнародній компанії з управління суднами зі штаб-квартирою в Лондоні, яка пізніше заявила, що не володіє і не управляє CSAV Tyndall.

Дані відстеження суден Refinitiv Eikon показали, що контейнеровоз CSAV Tyndall, який плаває під ліберійським прапором, в останній раз був пришвартований в Джидді і тепер знаходився біля берегів Дубая.

Представник уряду ОАЕ не відповів на запит про коментар. Офіційні особи Ізраїлю не дали жодних коментарів.

Іранські ЗМІ широко висвітлювали цей напад з посиланням на "Аль-Маядін", який одним з перших новинних агентств повідомив про напад на комерційне судно, що належить ізраїльській компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські Емірати Ізраїль
NEWS
Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні