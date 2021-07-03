Ізраїль заявив про можливу атаку на його судно на шляху до ОАЕ
Представники Міністерства оборони Ізраїлю перевіряють, чи стоять іранські сили за можливим нападом на вантажне судно, що частково належить Ізраїлю. Напад стався 3 липня на шляху з Джидди в Об'єднані Арабські Емірати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Екіпаж не постраждав, а корабель, можливо, вражений ракетою, не отримав серйозних пошкоджень і продовжив свій шлях після інциденту, повідомив телеканал N12 з посиланням на неназвані джерела в оборонному відомстві Ізраїлю. Раніше про інцидент повідомив Ліванський проіранський телеканал Al Mayadeen.
N12 повідомив, що судно Tyndall належить Zodiac Maritime Ltd, міжнародній компанії з управління суднами зі штаб-квартирою в Лондоні, яка пізніше заявила, що не володіє і не управляє CSAV Tyndall.
Дані відстеження суден Refinitiv Eikon показали, що контейнеровоз CSAV Tyndall, який плаває під ліберійським прапором, в останній раз був пришвартований в Джидді і тепер знаходився біля берегів Дубая.
Представник уряду ОАЕ не відповів на запит про коментар. Офіційні особи Ізраїлю не дали жодних коментарів.
Іранські ЗМІ широко висвітлювали цей напад з посиланням на "Аль-Маядін", який одним з перших новинних агентств повідомив про напад на комерційне судно, що належить ізраїльській компанії.