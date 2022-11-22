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Оккупанты заявили о попытке атаки на ТЭС в Севастополе

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Севастополь, Вторник 22 ноября 2022 20:44
Оккупанты заявили о попытке атаки на ТЭС в Севастополе Иллюстративное фото: оккупанты заявили о попытке атаки на ТЭС в Севастополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты обвиняют Украину в якобы попытке ударить по тепловой электростанции в Севастополе при помощи дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

По его словам, на подлете к Балаклавской ТЭС, которая находится в Севастополе, якобы сбили два беспилотника.

Он также рассказал, что российский флот "отразил атаки еще трех дронов".

"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", - добавил Развожаев.

Напомним, во вторник, 22 ноября, вечером в Севастополе прогремели взрывы.

После этого оккупационные "власти" приняли решение остановить движение морского транспорта.

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ТЭС дрони Севастополь Крим Взрыв Война России против Украины
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