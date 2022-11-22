Оккупанты заявили о попытке атаки на ТЭС в Севастополе
Оккупанты обвиняют Украину в якобы попытке ударить по тепловой электростанции в Севастополе при помощи дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.
По его словам, на подлете к Балаклавской ТЭС, которая находится в Севастополе, якобы сбили два беспилотника.
Он также рассказал, что российский флот "отразил атаки еще трех дронов".
"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", - добавил Развожаев.
Напомним, во вторник, 22 ноября, вечером в Севастополе прогремели взрывы.
После этого оккупационные "власти" приняли решение остановить движение морского транспорта.
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