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В Севастополе ввели ограничения на транспорт, работу супермаркетов и уличное освещение

23:39 21.06.2026 Вс
2 мин
Что известно об ограничениях в Севастополе?
aimg Эдуард Ткач
Фото: ограничения вступят в силу уже с понедельника (Getty Images)

В Севастополе так называемые "власти" приняли решение ввести ряд ограничительных мер. Под удар попал общественный транспорт, супермаркеты, и даже массоввые мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

По его словам, в связи с последними событиями на полуострове и необходимостью "оперативной корректировки" принято ряд временных мер.

Одни из ограничений коснулись топлива. Так, 22 и 23 июня в городе не будут продавать бензин. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

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Под новые меры попал и транспорт. В частности:

  • общественный транспорт будет теперь работать с 05:30 до 21:00;,
  • морское сообщение: паромы курсировать не будут, только пассажирские катера;
  • с 15:00 22 июня изменится и работа общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Под удар попали также торговля и общепит. Теперь в условиях ограничений:

  • крупные объекты торговли (торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты) будут работать с 7 утра до 20:00. Небольшие магазины, киоски и аптеки - устанавливают график по своему усмотрению.
  • график работы кафе и точек общественного питания тоже изменился, теперь они будут работать с 08:00 до 20:00.

Кроме того, судя по словам Развожаева, Севастополь остался без уличного освещения. Помимо этого, могут быть отключения у жителей города.

"Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно", - написал он.

Также Развожаев добавил, что с 22 июня и до особого распоряжения - в городе отменяют все массовые уличные мероприятия.

Ситуация в Крыму

Напомним, сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нанесли удары по ряду важных объектов вблизи Крымского моста, атаковав логистику и ПВО противника.

Также мы писали, что так называемые власти Крыма заявили сегодня, что часть оккупированного полуострова осталась без света из-за таки украинских дронов. По этой причине жителей призвали экономить электроэнергию.

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