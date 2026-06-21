В Севастополе ввели ограничения на транспорт, работу супермаркетов и уличное освещение

В Севастополе так называемые "власти" приняли решение ввести ряд ограничительных мер. Под удар попал общественный транспорт, супермаркеты, и даже массоввые мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.
По его словам, в связи с последними событиями на полуострове и необходимостью "оперативной корректировки" принято ряд временных мер.
Одни из ограничений коснулись топлива. Так, 22 и 23 июня в городе не будут продавать бензин. Заправка будет осуществляться исключительно для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Под новые меры попал и транспорт. В частности:
Под удар попали также торговля и общепит. Теперь в условиях ограничений:
Кроме того, судя по словам Развожаева, Севастополь остался без уличного освещения. Помимо этого, могут быть отключения у жителей города.
"Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно", - написал он.
Также Развожаев добавил, что с 22 июня и до особого распоряжения - в городе отменяют все массовые уличные мероприятия.
Напомним, сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нанесли удары по ряду важных объектов вблизи Крымского моста, атаковав логистику и ПВО противника.
Также мы писали, что так называемые власти Крыма заявили сегодня, что часть оккупированного полуострова осталась без света из-за таки украинских дронов. По этой причине жителей призвали экономить электроэнергию.