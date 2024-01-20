В части Севастополя в результате непогоды воду будут подавать по графику
Из-за ликвидации непогоды в части Севастополя воду будут подавать по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Из-за ликвидации непогоды графики водоснабжения ввели в:
- Гагаринском;
- Ленинском;
- Балаклавском;
- Нахимовском районах Севастополя.
Воду будут подавать с:
- 9:00 до 12:30;
- 19:00 до 22:00.
В то же время в Сахарной головке и Штурмовом обещают восстановить водоснабжение до 17:00.
В некоторых районах Севастополя воды не будет в течение дня, впрочем, "губернатор" не уточнил их названия.
Осенний шторм в Крыму
26 ноября временно оккупированный Крым накрыло мощное ненастье. В СМИ окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Тогда полмиллиона абонентов остались без света.
В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине.
Согласно заявлению российских "властей" Крыма, из-за тогдашнего шторма погибли пять человек.
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