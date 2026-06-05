В Севастополе вслед за бензином начали ограничивать и продажу продуктов

Детали ограничений на продукты

По информации росСМИ, последствия ударов по логистическим узлам и нефтебазам начали непосредственно влиять на розничную торговлю в Крыму.

В частности, в одном из местных супермаркетов Севастополя - "Добрострой" - покупателям запретили брать сверх установленной нормы некоторых товаров.

Согласно обнародованным видеозаписям из магазина, в одни руки отпускают не более 3 бутылок растительного масла, 3 пачек макаронных изделий.

Читайте также: В Крыму начались странные сбои с банковскими карточками

Топливный кризис и запрет продажи бензина

Продовольственным ограничениям предшествовал жесткий дефицит топлива на полуострове, который возник из-за систематических атак на российские НПЗ и грузовики, перевозившие товары через так называемый "сухопутный коридор" (трассу Р-280 "Новороссия").

Ранее оккупационная администрация Севастополя ограничила продажу бензина до 20 литров в одни руки и ввела талоны на дизельное топливо, после чего на местных АЗС зафиксировали "временное" отсутствие популярных марок топлива АИ-92 и АИ-95.

Впоследствии так называемый "губернатор" города Михаил Развозжаев объявил о полном прекращении свободной продажи топлива на заправках крупнейших крымских сетей "ТЭС" и "АТАН".

Сейчас топливо там отпускают исключительно по ранее приобретенным талонам. Для контроля за соблюдением ограничений на АЗС выставили специальных дежурных, которые записывают номера всех автомобилей.