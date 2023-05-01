В сети сообщают о работе ПВО в Крыму
Сегодня, 1 мая, во временно оккупированном Крыму сработали системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По неподтвержденной информации, работу ПВО фиксируют под Евпаторией в поселке Заозерное.
Местные жители присылают фото, на котором можно заметить белые следы в небе.
Обновлено 17:57
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов написал, что на западе временно оккупированного полуострова якобы сбили беспилотник.
Обновлено 18:04
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что сейчас беспилотники якобы атакуют город.
Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Крыму начался сильный пожар.
Позже в Генштабе заявили, что эта нефтебаза обеспечивала топливом Черноморский флот россиян.
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