ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети сообщают о работе ПВО в Крыму

Новина українською →
Понедельник 01 мая 2023 17:35
В сети сообщают о работе ПВО в Крыму Иллюстративное фото: в сети сообщают о работе ПВО в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 мая, во временно оккупированном Крыму сработали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По неподтвержденной информации, работу ПВО фиксируют под Евпаторией в поселке Заозерное.

Местные жители присылают фото, на котором можно заметить белые следы в небе.

Обновлено 17:57

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов написал, что на западе временно оккупированного полуострова якобы сбили беспилотник.

Обновлено 18:04

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что сейчас беспилотники якобы атакуют город.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Крыму начался сильный пожар.

Позже в Генштабе заявили, что эта нефтебаза обеспечивала топливом Черноморский флот россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евпатория Крим ПВО Война России против Украины
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным