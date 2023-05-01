Иллюстративное фото: в сети сообщают о работе ПВО в Крыму (Getty Images)

Сегодня, 1 мая, во временно оккупированном Крыму сработали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".