ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне держат закрытым Крымский мост уже полтора часа

Новина українською →
Четверг 17 августа 2023 21:13
Россияне держат закрытым Крымский мост уже полтора часа Фото: россияне держат закрытым Крымский мост уже полтора часа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 17 августа, вечером закрыли Крымский мост. Причин они не раскрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечают в сети, сообщения об остановке движения автомобилей по мосту начали появляться в 19:36.

Позже эту информацию подтвердили в так называемом "министерстве транспорта" Крыма. По состоянию на сейчас мост все еще остается закрытым.

Перекрытие Крымского моста

Напомним, россияне регулярно закрывают движение по Крымскому мосту. Также там часто звучит сигнал воздушной тревоги.

Это происходит после того, как на мосту прозвучали сильные взрывы в июле. Они привели к серьезным повреждениям, отремонтировать которые россияне планируют только после ноября.

Как отмечали источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины, причиной взрывов была атака надводных дронов, которую организовала СБУ вместе с Военно-морскими силами ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымский мост Война России против Украины
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины