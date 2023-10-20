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В Севастополе объявили тревогу: раздались взрывы

Севастополь, Пятница 20 октября 2023 18:01
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В Севастополе объявили тревогу: раздались взрывы Фото: в Севастополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики объявили тревогу во временно оккупированном Севастополе. После этого в городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные утверждают, что слышали взрывы в Балаклавском районе города.

Отметим, что город прекратил работу морского и наземного общественного транспорта. Россияне также перекрыли Крымский мост.

Пропагандисты также сообщают о якобы работе ПВО в Севастополе и "сбитии" двух ракет.

Добавим, что сообщения о взрывах уже прокомментировал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он заявил, что в Севастополе работает система ПВО, которая якобы сбила ракету над морем в районе Любимовки.

Ситуация в Севастополе

В последние месяцы в Севастополе и других городах Крыма все чаще раздаются взрывы. В частности, вечером 18 октября в Севастополе объявили тревогу после взрывов, которые прогремели в районе поселка Сахарная Головка.

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.

Вчера РосСМИ сообщили, что в то время в Крыму были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

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