В Севастополе звучали выстрелы: оккупанты рассказывают об учениях

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 4 апреля, жители слышали выстрелы. Там якобы проходят учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.
По его словам, "громкие звуки" в городе можно было услышать, поскольку на Северном молу (внешнее оградительное сооружение в Севастопольской бухте) "проводят учебные стрельбы".
При этом он добавил, что "громкие звуки" в районе Карантинной бухты - это якобы "профилактическая работа" в рамках предотвращения диверсионно-разведывательных действий.
Напомним, на севере временно оккупированного Крыма сегодня ночью были слышны мощные взрывы.
Также мы писали, что на прошлой неделе взрывы прогремели возле российской авиабазы в Крыму.
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