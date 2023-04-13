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В Севастополе слышны звуки стрельбы

Фото: во временно оккупированном Севастополе сообщают о звуках стрельбы 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 апреля, во временно захваченном Севастополе (Крым) слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чп / Севастополь.

"Что опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы?" - задаются вопросом в Telegram-канале.

Как сообщалось, в восточной части Крыма сегодня, 13 апреля, слышали взрывы. Местные говорят, что взрывы прогремели в районе скопления российской техники.

Напомним, 8 апреля в Феодосии прогремели взрывы. Позже оккупанты рассказали, что над Феодосией была якобы сбита ракета.

А 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники. При этом за последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику. А в самом Джанкое установили ПВО.

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