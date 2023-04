За последний месяц РФ вывела технику с мест хранения вблизи Джанкоя (спутниковые снимки)

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в Twitter.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B

На снимках также можно увидеть оборудование и оборонные сооружения, которые построены недалеко от Медведевки. По словам аналитика, российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

High resolution imagery from @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment at this Russian military depot and the defenses built nearby.



Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm