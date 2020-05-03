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У Севастополі зафіксували другу смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 17:53
У Севастополі зафіксували другу смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвою хвороби стала 73-річна жінка

В окупованому Севастополі зафіксували другу смерть пацієнта з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані окупаційної влади міста.

За даними окупантів, вчора в інфекційній лікарні померла 73-річна жінка з підтвердженим діагнозом COVID-19. У померлої жінки були хронічні захворювання, вона знаходилася на апараті штучної вентиляції легенів.

Крім того, за минулу добу в окупованому Севастополі було підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус. Всього в місті було зареєстровано 89 випадків коронавірусу, 10 пацієнтів одужали.

Станом на сьогодні в інфекційній лікарні Севастополя перебуває під наглядом лікарів 141 людина, а під наглядом за місцем проживання - 1212 осіб.

Нагадаємо, перший летальний випадок коронавірусу в окупованому Севастополі було зафіксовано 30 квітня. Першою жертвою коронавірусу став чоловік з супутнім онкологічним захворюванням.

Також РБК-Україна писало, що вчора в окупованому Криму підтвердили ще 4 випадки коронавірусної інфекції. Серед виявлених вчора хворих на COVID-19 дворічна дитина, родина якої нещодавно повернулася з Росії.

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