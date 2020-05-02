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У Криму підтвердили ще 4 випадки COVID-19, серед яких 2-річна дитина

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 12:08
У Криму підтвердили ще 4 випадки COVID-19, серед яких 2-річна дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півострові вже понад 100 заражених коронавірусом

В анексованому Криму за останню добу підтвердили ще чотири випадки зараження коронавірусом, серед яких 2-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, серед захворілих - медсестра лікарні Красногвардійського району, 2-річна дитина, яка з сім'єю повернулася з російської Чити до Керчі, а також два учасники церковного хору в селі Кримське Сакського району.

Зазначимо, підконтрольна Кремлю влада Криму ввела режим підвищеної готовності, який передбачає зупинку діяльності багатьох підприємств і організацій, а також самоізоляцію людей. У Севастополі цей режим продовжили до 11 травня.

Нагадаємо, днем раніше в анексованому Криму підтвердили ще 8 нових випадків COVID-19, таким чином за весь період кількість випадків досягла 100.

Також РБК-Україна писало, що у Севастополі підтвердили першу смерть від COVID-19. У пацієнта хвороба ускладнювалася важким онкологічним захворюванням.

Крім цього, 1 травня на 61-му році життя помер призначений РФ "віце-прем'єр" анексованого Криму Павло Корольов. Причина смерті поки не названа.

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