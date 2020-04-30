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У Севастополі підтвердили першу смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 17:08
У Севастополі підтвердили першу смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

У пацієнта хвороба ускладнювалася важким онкологічним захворюванням

У аннексированном Криму в лікарні міста Севастополя помер перший пацієнт у результаті ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив так званий т.в.о. губернатора міста Михайло Развожаєв, передають російські ЗМІ.

За його словами, хвороба ускладнювалася важким онкологічним захворюванням.

"У нас сьогодні в інфекційній лікарні помер пацієнт з діагнозом коронавірус. Треба сказати, що у нього був складний анамнез, він був (раніше) на паліативному ліжку в лікарні імені Даші Севастопольської... В будь-якому випадку він був у статистиці, це перший випадок смерті від коронавирусной інфекції", - заявив Развожаєв.

За станом на ранок 30 квітня в Севастополі зареєстровано 78 випадків захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Росією Криму підтвердили понад 60 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, 19 квітня на півострові були зафіксовані ще два випадки інфікування. Один із заражених раніше контактував з хворим.

Крім того, на окупованому Донбасі був запроваджено режим суворої самоізоляції через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом. Станом на 23 квітня на окупованих територіях виявлено 115 хворих коронавірусом.

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