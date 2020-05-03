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В Севастополе зафиксировали вторую смерть от COVID-19

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 17:53
В Севастополе зафиксировали вторую смерть от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвой болезни стала 73-летняя женщина

В оккупированном Севастополе зафиксировали вторую смерть пациента с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оккупационный властей города.

По данным оккупантов, вчера в инфекционной больнице скончалась 73-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. У умершей женщины были хронические заболевания, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за минувшие сутки в оккупированном Севастополе были подтверждены еще 3 случая заболевания коронавирусом. Всего в городе было зарегистрировано 89 случаев коронавируса, 10 пациентов выздоровели.

По состоянию на сегодня в инфекционной больнице Севастополя находится под наблюдением врачей 141 человек, а под надзором по месту жительства - 1212 человек.

Напомним, первый летальный случай коронавирус в оккупированном Севастополе был зафиксирован 30 апреля. Первой жертвой коронавируса стал человек с сопутствующим онкологическим заболеванием.

Также РБК-Украина писало, что вчера в оккупированном Крыму подтвердили еще 4 случая коронавирусной инфекции. Среди обнаруженных вчера больных COVID-19 двухлетний ребенок, семья которого недавно вернулась из России.

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