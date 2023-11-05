Севастополь не будет безопасен для россиян. Враг взял "оперативную паузу", - спикер ВМС

Как отметил Плетенчук, сейчас ситуация в акватории Черного моря является стабильной. Враг вероятно не понимает, что дальше делать после удара наших воинов, в связи с чем берет "оперативную паузу", чтобы как-то изменить свою тактику.

"Первое изменение, которое они сделали, это рассредоточили личный состав. Возможно, сейчас будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не будет уже никогда безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье", - добавил представитель ВМС.

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Через некоторое время информация была подтверждена Страткомом.

"Крымский ветер" вчера заявил о поражении именно малого ракетного корабля "Аскольд".

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары. По его словам, на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.