Сеул построит первый гражданский ядерный бункер: 14 дней защиты для 1000 человек

Городские власти Сеула и компания Seoul Housing and Communities Corp. построят подземное укрытие, предназначенное для защиты от ядерных, биологических или химических атак.

Бункер будет занимать общую площадь 2147 квадратных метров на третьем подземном этаже комплекса из 16 жилых домов. Он сможет одновременно вместить до 1020 человек.

Укрытие оборудуют системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализации, что позволит жителям выжить до 14 дней в случае внешних ядерных, биологических или химических атак. Когда объект не будет использоваться в чрезвычайных ситуациях, он будет служить общественным фитнес-центром.

Ключевыми факторами, стоящими за этим проектом, являются эскалация военных угроз со стороны Северной Кореи и нестабильность глобальной безопасности, включая длительную войну между Россией и Украиной.

"Поскольку современные угрозы отличаются от тех, что были в прошлом, мы запускаем этот проект, чтобы расширить роль гражданских защитных укрытий. Мы надеемся, что это станет новым шагом на пути к лучшей защите граждан и улучшению системы безопасности Сеула", - заявил представитель городских властей.