Бензин і ДП подорожчали, але паливо є не на всіх АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 35,36 гривень за літр (+0,26 гривень), на бензин А-95 - 36,39 гривень за літр (+0,25 гривень), на дизельне паливо - 41,18 гривень за літр (+0,36 гривень), на автогаз - 30,90 гривень за літр (+0,05 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит палива на АЗС. При цьому в уряді обіцяють вирішити проблему протягом тижня.