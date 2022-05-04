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Бензин і ДП подорожчали, але паливо є не на всіх АЗС

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Україна, Середа 04 травня 2022 18:32
Бензин і ДП подорожчали, але паливо є не на всіх АЗС Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 35,36 гривень за літр (+0,26 гривень), на бензин А-95 - 36,39 гривень за літр (+0,25 гривень), на дизельне паливо - 41,18 гривень за літр (+0,36 гривень), на автогаз - 30,90 гривень за літр (+0,05 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і ДП подорожчали, але паливо є не на всіх АЗС

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит палива на АЗС. При цьому в уряді обіцяють вирішити проблему протягом тижня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціни на бензин
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