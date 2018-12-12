У Києві на станціях метро запрацювали банкомати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ПриватБанк запустив банкомати та термінали самообслуговування в холах центральних станцій метро

У Києві на станціях метрополитена розпочали роботу банкомати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

Повідомляється, що "ПриватБанк" запустив свої банкомати і термінали самообслуговування в холах центральних станцій київського метро "Хрещатик", "Театральна" і "Арсенальна". Сьогодні на цих станціях працюють банкомати і дев'ять терміналів самообслуговування.

"Пасажири столичного метро отримали довгоочікувану можливість користуватися банківськими послугами по дорозі на роботу або додому. Незважаючи на те, що реалізація цього потрібного людям проекту у зв'язку з технічними труднощами тривала більше року, ми разом з керівництвом метрополітену сподіваємося завершити обладнання банківськими комплексами всіх найбільших станцій підземки до нового року", - зазначив керівник напрямку "Роздрібний бізнес" "Приватбанку" Олексій Шабан.

Наголошується, що згідно з проведеним відкритого конкурсу та підписаною угодою "ПриватБанк" планує встановити 52 банкомати і 149 терміналів самообслуговування на 47 станціях метро.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання Київради 20 листопада оголосив про початок будівництва станцій метро на Виноградар. За його словами, в результаті коригування бюджету 2018 року Київ поверне 1,1 млрд гривень.