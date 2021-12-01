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У мережі з'явилося відео "розстрілу мігрантів". Держприкордонслужба назвала його фейком

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Середа 01 грудня 2021 17:57
У мережі з'явилося відео "розстрілу мігрантів". Держприкордонслужба назвала його фейком Фото: українські прикордонники (facebook com DPSUkraine)
Автор: Ілона Свиридова

У мережі інтернет сьогодні поширилося відео з нібито "розстрілом нелегальних мігрантів" на українському кордоні. Прикордонники заявили, що це черговий фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"Інформація про розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні - фейк", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в мережі почало поширюватися відео, на якому нібито тепловізійною камерою знято розстріл групи незаконних мігрантів. Окремі ресурси зазначають, що його влаштували нібито українські військові, інші - що нібито прикордонники розстріляли групу нелегалів, які намагалися прорватися до України з Білорусі через Зону відчуження. На відео є напис "PRILUKI", а відео, нібито, записано 29 листопада.

"Ніяких груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, в тому числі в районі Чорнобильської зони, не було виявлено. Просимо громадян залишатися свідомими, не поширювати інформацію фейкових ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього в мережі з'явилося відео з "затриманням" в Чорнобилі нелегалів з Білорусі. Воно теж виявилося фейком.

В РНБО відразу попередили про дезінформаційні кампанії через міграційну кризу на білоруському кордоні.

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