У мережі поширили відео із "затриманням" у Чорнобилі нелегалів з Білорусі. Поліція назвала фейком
Фото: у поліції назвали фейком інформацію про "затримання" у Чорнобилі групи нелегалів з Білорусі (GettyImages)
У мережі поширили відео із "затриманням" у Чорнобилі групи пакистанських та афганістанських нелегалів, які ніби-то перетнули кордон з території Білорусі. У поліції спростовують цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
"Поліція Київської області спростовує інформацію щодо перетину державного кордону нелегальними мігрантами", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.
"Вказана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було", - йдеться у заяві.