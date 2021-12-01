ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В сети появилось видео "расстрела мигрантов". Госпогранслужба назвала его фейком

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 17:57
В сети появилось видео "расстрела мигрантов". Госпогранслужба назвала его фейком Фото: украинские пограничники (facebook com  DPSUkraine)
Автор: Илона Свиридова

В сети интернет сегодня распространилось видео с якобы "расстрелом нелегальных мигрантов" на украинской границе. Пограничники заявили, что это очередной фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"Информация о расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне - фейк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сети начало распространяться видео, на котором якобы тепловизионной камерой снят расстрел группы незаконных мигрантов. Отдельные ресурсы отмечают, что его устроили якобы украинские военные, другие - что якобы пограничники расстреляли группу нелегалов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через Зону отчуждения. На видео есть надпись "PRILUKI", а видео, якобы, записано 29 ноября.

"Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было обнаружено. Просим граждан оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого в сети появилось видео с "задержанием" в Чернобыле нелегалов из Беларуси. Оно тоже оказалось фейком.

В СНБО сразу предупредили о дезинформационных кампаниях из-за миграционного кризиса на белорусской границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины