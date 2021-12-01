В сети появилось видео "расстрела мигрантов". Госпогранслужба назвала его фейком
В сети интернет сегодня распространилось видео с якобы "расстрелом нелегальных мигрантов" на украинской границе. Пограничники заявили, что это очередной фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
"Информация о расстреле мигрантов в Чернобыльской зоне - фейк", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в сети начало распространяться видео, на котором якобы тепловизионной камерой снят расстрел группы незаконных мигрантов. Отдельные ресурсы отмечают, что его устроили якобы украинские военные, другие - что якобы пограничники расстреляли группу нелегалов, которые пытались прорваться в Украину из Беларуси через Зону отчуждения. На видео есть надпись "PRILUKI", а видео, якобы, записано 29 ноября.
"Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было обнаружено. Просим граждан оставаться сознательными, не распространять информацию фейковых ресурсов", - говорится в сообщении.
Напомним, до этого в сети появилось видео с "задержанием" в Чернобыле нелегалов из Беларуси. Оно тоже оказалось фейком.
В СНБО сразу предупредили о дезинформационных кампаниях из-за миграционного кризиса на белорусской границе.