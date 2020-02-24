З'явилося відео з місця наїзду на натовп в Німеччині

Фото: наїзд на натовп в Німеччині (fr.de by Elmar Schulten)

В результаті наїзду на натовп у Німеччині загинули 30 людей

У мережі з'явилося відео з місця наїзду автомобіля на людей на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене, в результаті чого загинули 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FNR вTwitter.

UPDATE: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. Witnesses say the driver was still on the gas during the incident. A suspect has been заарештував. pic.twitter.com/3vu7gZ5KRC — FNR - FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) February 24, 2020

Нагадаємо, що кількість постраждалих в результаті наїзду автомобіля на людей на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене зросла до 30 осіб. Як повідомляється, більше третини постраждалих отримали серйозні травми. За словами свідків, це було схоже на те, як ніби водій переслідував дітей. Повідомляється, що затриманим водієм є чоловік з місцевого району і йому приблизно від 20 до 30 років.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого в Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти.

Пізніше співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок. На місці інциденту знаходяться десятки машин швидкої допомоги, поліції та пожежних служб. Очікувалось прибуття медичного вертольота.

Крім того, 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця.