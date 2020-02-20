Прокуратура розглядає стрілянину в Німеччині як теракт

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Нападник мав праворадикальні погляди

Генеральна прокуратура Німеччини розглядає стрілянину в місті Ханау ймовірний терористичний акт. Про це повідомляє Hessenschau.

Як зазначив міністр внутрішніх справ федеральної землі Гессен Петер Беут, стрілець мав праворадикальні погляди. Генеральна прокуратура кваліфікувала злочин як передбачуваний терористичний акт.

"Попередні дані вказують на ксенофобські мотиви. Є підозра в скоєнні терористичного акту", - сказав Беут.

Також правоохоронці зазначили, що стрілку було 43 роки, він був місцевим жителем і раніше не потрапляв у поле зору поліції.

Нагадаємо, увечері 19 лютого невідомий чоловік відкрив стрілянину в двох кальян-барах в місті Ханау. В результаті стрілянини загинули 9 осіб. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти чоловік.

Після тіло ймовірного стрільця було виявлено в його будинку. Поруч знаходилося тіло 72-річної матері. Повідомлялося, що передбачуваний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау залишив передсмертну записку і відеоповідомлення, в якій пояснив мотив злочину. При цьому текст листа не наводився.