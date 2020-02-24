Появилось видео с места наезда на толпу в Германии

Фото: наезд на толпу в Германии (fr.de by Elmar Schulten)

В результате наезда на толпу в Германии погибли 30 человек

В сети появилось видео с места наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене, в результате чего погибли 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FNR вTwitter.

UPDATE: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/3vu7gZ5KRC — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) February 24, 2020

Напомним, что количество пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене возросло до 30 человек. Как сообщается, более трети пострадавших получили серьезные травмы. По словам свидетелей, происшествие было похоже на то, как будто водитель преследовал детей. Сообщается, что задержанным водителем является мужчина из местного района и ему предположительно от 20 до 30 лет.

Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай. На месте инцидента находятся десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб. Ожидалось прибытие медицинского вертолета.

Кроме того, 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка.