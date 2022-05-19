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Мережі АЗС різко підняли ціни на бензин: чи можна буде вільно купити паливо

Фото: ціни на бензин різко зросли після скасування держрегурування (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мережі АЗС сьогодні різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Однак поки не ясно, чи з'явитися паливо у вільному продажу за "рекомендованою" урядом ціною 52 гривні за бензин і 58 гривень за дизпаливо.

Про те, що відбувається на ринку палива, в матеріалі РБК-Україна.

Ціни на бензин злетіли після того, як була скасована гранична ціна. Зокрема, на WOG бензин продають по 51-52 гривні за літр, дизпаливо - 57-58 гривень. При цьому поки не всі АЗС виставили паливо у вільний продаж.

Це близько до ціни, яку озвучила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко після наради з представниками ринку.

Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, продавати паливо за рекомендованою ціною урядом ціною можуть тільки мережі, у яких є свій імпорт. Решта ж купують його у оптових продавців, тому вони будуть змушені продавати його дорожче. За його словами, оптова ціна на дизпаливо перевищує 60 гривень за літр. При цьому аграрії купують його по 65 гривень.

Він нагадав, що на ринку як і раніше присутній дефіцит, який поступово скорочується, оскільки палива завозять все більше. Крім того, поки неясно, як на нові ціни відреагують споживачі: знизять споживання або купуватимуть. За його словами, ситуація на ринку безпрецедентна, в ній Україна ще не опинялася.

"Потрібен час, щоб ринок знайшов баланс попиту і пропозиції. Протягом тижня, буде ясно, які встановляться ціни і чи збережуться черги на заправках", - сказав Куюн в коментарі РБК-Україна.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко повідомила, що уряд України призупинив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Вона очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Свириденко заявила, що Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання цін на паливо, щоб максимально наповнити ринок.

Раніше уряд забороняв продавати бензин дорожче 39,86 гривень за літр, дизельне паливо - 42,31 гривень за літр.

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Ціни на бензин