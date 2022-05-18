Паливна криза. У Кабміні пояснили відмову від держрегулювання цін на бензин

Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання цін на пальне, яке діяло з травня минулого року, щоб максимально наповнити ринок. Але в уряд продовжать моніторинг цін та обіцяють жорсткі санкції, якщо на бензині будуть наживатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко на брифінгу.

На її думку, той факт, що в Україні було державне регулювання, дало можливість певний час стримувати зростання ціни.

"Ми хочемо дати можливість всім операторам завезти ресурс, який є на ринку Європи, поза ринком Європи задля того, щоб максимально наповнити ринок ресурсом. Це основна наша мета, тому і зняли держрегулювання, щоб ресурс у максимальній кількості був завезений в Україну", - сказала вона.

За її словами, це не говорить про те, що держава буде стояти осторонь. Держава і надалі буде здійснювати моніторинг цін. "Якщо ми будемо бачити, що на українцях наживаються - ми будемо точно запроваджувати жорсткі санкції, у нас інструментарій є", - сказала вона.

Нагадаємо, уряд України 18 травня призупинив державне регулювання цін на бензин та дизельне пальне. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.