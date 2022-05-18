ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Паливна криза. У Кабміні пояснили відмову від держрегулювання цін на бензин

Новость на русском →
Україна, Середа 18 травня 2022 13:31
Паливна криза. У Кабміні пояснили відмову від держрегулювання цін на бензин Фото: перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання цін на пальне, яке діяло з травня минулого року, щоб максимально наповнити ринок. Але в уряд продовжать моніторинг цін та обіцяють жорсткі санкції, якщо на бензині будуть наживатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко на брифінгу.

На її думку, той факт, що в Україні було державне регулювання, дало можливість певний час стримувати зростання ціни.

"Ми хочемо дати можливість всім операторам завезти ресурс, який є на ринку Європи, поза ринком Європи задля того, щоб максимально наповнити ринок ресурсом. Це основна наша мета, тому і зняли держрегулювання, щоб ресурс у максимальній кількості був завезений в Україну", - сказала вона.

За її словами, це не говорить про те, що держава буде стояти осторонь. Держава і надалі буде здійснювати моніторинг цін. "Якщо ми будемо бачити, що на українцях наживаються - ми будемо точно запроваджувати жорсткі санкції, у нас інструментарій є", - сказала вона.

Нагадаємо, уряд України 18 травня призупинив державне регулювання цін на бензин та дизельне пальне. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України