ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У СЕТАМ розповіли, скільки конфіскованих авто передали на потреби ЗСУ у 2018

Новини » Політика    22.01.2019 - 16:58
У СЕТАМ розповіли, скільки конфіскованих авто передали на потреби ЗСУ у 2018
Ілюстративне фото (facebook.com setam.gov)

Загальна вартість переданих авто складає 21,15 мільйона гривень

У 2018 році Міністерство юстиції України спільно з Системою електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) передали на потреби ЗСУ 84 конфіскованих автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СЕТАМ.

Вказано, що загальна вартість переданих авто складає 21,15 мільйона гривень.

"Усього у 2018 році в рамках спільного проекту Мін'юстом по безоплатній передачі нереалізованого конфіскованого майна на потребу армії та безпосередньо у зону проведення ООС було передано 84 автомобілі на суму 21 150 718 грн", - поінформували у СЕТАМ.

Також вказано, що 22 січня 2019 року на потреби Збройних сил передали 8 автомобілів вартістю 2,28 мільйона гривень.

Повідомляється, що на конфісковане майно можуть претендувати заклади охорони здоров’я, соціального захисту, дитячі будинки, а також слідчі ізолятори та благодійні фонди. Для отримання такого майна необхідно подати заявку до СЕТАМ.

Нагадаємо, за час військової російської агресії проти України підприємства "Укроборонпрому" передали до Збройних сил (ЗСУ) та інших силових структур 25,8 тис. одиниць зброї і військової техніки.

Як писало РБК-Україна, ДК "Укроборонпром" в 2018 році передав ЗСУ більше 4900 одиниць озброєння і військової техніки.

В зоні ООС на Донбасі виявили арсенал боєприпасів Мінсоцполітики продовжить програму підтримки переселенців-учасників ООС
Новини України Збройні сили УкраїниООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся