В мережу потрапив запис, на якому Трамп вимагає звільнити Йованович

В мережу виклали аудіо на якому чутно, як ніби-то президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ABC.

Як відзначає ЗМІ, учасниками розмови ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас та Ігор Фруман.

За інформацією джерел ABC, розмова відбулась навесні 2018-го року.

На записі чутно, як Парнас та Фруман кажуть Трампу, що Йованович негативно про нього відгукується, за чим і послідувала репліка, яку приписують президенту США.

"Позбудьтесь її! Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. ОК? Зробіть це", - сказав Трамп.

Повідомляється, що у Білому домі не заперечували інформацію ABC, і відзначили, що президент має право звільняти членів власної адміністрації, які не підтримують його порядок денний.

Раніше повідомлялося, що державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео допомагав особистому адвокату президента США Руді Джуліані в кампанії з дискредитації екс-посла в Україні Марі Йованович.

РБК-Україна писало, що Палата представників оприлюднила нові документи від бізнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руді Джуліані, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.