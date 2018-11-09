Сестра політв'язня Балуха розповіла про стан здоров'я брата після голодування

Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Після припинення голодування політв'язень почувається трохи краще

Кримський активіст, політв'язень Володимир Балух після припинення голодування виглядає і почуваєтьсяе трохи краще, ніж під час голодування. Про Це сказала сестра українця Надія, якій дозволили побачитися з братом в колонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

За словами сестри політв'язня, зустріч з Балухом відбулася 8 листопада 2018 року і тривала близько півтори години в спеціальному приміщенні для переговорів. Балух, який зараз знаходиться в керченській колонії, мріє скоріше вийти на свободу і обійняти матір.

"Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж у серпні, коли я його бачила востаннє", - розповіла сестра українця.

Вона додала, що Балух хвилюеться за стан здоров'я матері, оскільки вона майже не ходить і не може його відвідати.

В колонії, де утримують Балуха, за словами сестри українця, встановлені п'ять кабінок зі скляними перегородками і телефонними трубками, через які погано чути. Наталя розповіла, що під час зустрічі з братом їм довелося кілька разів поміняти кабінку, щоб почути один одного.

Нагадаємо, Під час етапування з СІЗО в колонію Балух оголосив про припинення голодування. Він заявив, що не дозволить собі "брати їжу з рук окупанта і одягнути його тюремну робу". За даними адвоката, у Балуха після більше 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит. Поки він не повідомляв про відновлення голодування.

Відзначимо, "Верховний суд Криму засудив Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів. 3 жовтня 2018 року Верховний суд" окупованого Росією Криму скоротив на місяць термін ув'язнення Балуха.

Активіста затримали після того, як він під час подій на Майдані в Києві на своєму будинку в кримському селі розмістив прапор України і не зняв його після окупації півострова Росією. Вже з квітня 2015 в будинку Балуха почали проводити незаконні обшуки, під час яких спецслужби РФ нібито знайшли вибухові предмети на даху будинку.

Українські активісти, правозахисники та родичі утримуваних в Росії українських політв'язнів закликають Британію, США та інші країни використовувати закони на зразок "Акту Магнітського" для переслідування російських чиновників, причетних до тортур та інших порушень прав людини.