Сестра политзаключенного Балуха рассказала о состоянии здоровья брата после голодовки

Фото: Владимир Балух (helsinki.org.ua)

После прекращения голодовки политзаключенный чувствует себя немного лучше

Крымский активист, политзаключенный Владимир Балух после прекращения голодовки выглядит и чувствует себя немного лучше, чем во время голодовки. Об Этом сказала сестра украинца Надежда, которой разрешили увидеться с братом в колонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По словам сестры политзаключенного, встреча с Балухом состоялась 8 ноября 2018 года и длилась около полутора часов в специальном помещении для переговоров. Балух, который сейчас находится в керченской колонии, мечтает скорее выйти на свободу и обнять мать.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела последний раз", - рассказала сестра украинца.

Она добавила, что Балух переживает о состоянии здоровья матери, поскольку она почти не ходит и не может его навестить.

В колонии, где сожержат Балуха, по словам сестры украинца, установлены пять кабинок со стеклянными перегородками и телефонными трубками, через которые плохо слышно. Наталья рассказала, что во время встречи с братом им пришлось несколько раз поменять кабинку, чтобы услышать друг друга.

Напомним, Во время этапирования из СИЗО в колонию Балух объявил о прекращении голодовки. Он заявил, что не позволит себе "принимать пищу из рук оккупанта и одеть его тюремную робу". По данным адвоката, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит. Пока он не сообщал о возобновлении голодовки.

Отметим, "Верховный суд" Крыма приговорил Владимира Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 3 октября 2018 года Верховный "суд" оккупированного Россией Крыма сократил на месяц срок заключения украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха.

Балуха задержали после того, как он во время событий на Майдане в Киеве на своем доме в крымском селе разместил флаг Украины и не снял его после оккупации полуострова Россией. Уже с апреля 2015 в доме Балуха начали проводить незаконные обыски, во время которых спецслужбы РФ якобы нашли взрывоопасные предметы на крыше дома.

Украинские активисты, правозащитники и родственники удерживаемых в России украинских политзаключенных призывают Британию, США и другие страны использовать законы вроде "Акта Магнитского" для преследования российских чиновников, причастных к пыткам и другим нарушениям прав человека.