Сестра Кім Чен Ина може очолити КНДР

У Північній Кореї готують на заміну лідеру країни Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон на випадок екстрених обставин. Про це повідомляє японська газета New York Post.

Як повідомляється, на пленумі ЦК Трудової партії Кореї в кінці 2019 року було прийнято рішення, що у разі раптової смерті Кім Чен Ина, його посаду займе сестра. Джерела газети стверджують, що після цього "від імені Кім Е Чжон було дано багато директиви щодо партійної і військової лініях".

Нагадаємо, Кім нещодавно пропустив державні святкування з нагоди дня народження дідуся Кім Ір Сена, 15 квітня. Це викликало спекуляції про благополуччя Кім Чен Ина. Нібито його здоров'я погіршилося після операції, зробленої через кардіоваскулярне захворювання.

Раніше Кім Чен Ин зникав з поля зору громадськості більш ніж на місяць в 2014 році, що також викликало чутки про його здоров'я. Він повернувся з тростиною, а через кілька днів південнокорейська розвідка заявила, що у нього була операція - видалення кісти з щиколотки.

Зазначимо, відсутність Кім Чен Іра на параді, присвяченому 60-річчю Північної Кореї в 2008 році, супроводжувався чутками, що у нього було слабке здоров'я. Пізніше з'ясувалося, що у нього був інсульт, після якого його здоров'я продовжувало погіршуватися до самої смерті в 2011 році.

Нагадаємо, Північна Корея таємно зверталися до міжнародного співтовариства з проханням допомогти збільшити ефективність тестування на наявність коронавірусу нового типу.