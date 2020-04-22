Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств. Об этом сообщае японская газета New York Post.

Как сообщается, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, его пост займет сестра. Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

Напомним, Ким недавно пропустил государственные празднования по случаю дня рождения дедушки Ким Ир Сена, 15 апреля. Это вызвало спекуляции о благополучии Ким Чен Ына. Якобы его здоровья ухудшилось после операции, сделанной из-за кардиоваскулярного заболевания.

Ранее Ким Чен Ын исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году, что также вызвало слухи о его здоровье. Он вернулся с тростью, а через несколько дней южнокорейская разведка заявила, что у него была операция - удаление кисты с лодыжки.

Отметим, отсутствие Ким Чен Ира на параде посвященном 60-летию Северной Кореи в 2008 году, сопровождалось слухами, что у него было слабое здоровье. Позже выяснилось, что у него был инсульт, после которого его здоровье продолжало ухудшаться до самой смерти в 2011 году.

Напомним, Северная Корея тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса нового типа.